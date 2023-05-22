Боррель: тесные отношения Белграда и Москвы несовместимы с евроинтеграцией Сербии

Глава внешнеполитической службы ЕС потребовал от Белграда быстрого выполнения требований о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Евросоюз предупредил Сербию, что тесные отношения с Россией несовместимы с путем евроинтеграции. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей МИД.

"Сербия должна понять, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем этой страны", - сказал он. Боррель также потребовал от Белграда быстрого выполнения требований о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово.