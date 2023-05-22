22 мая, 15:32,
обновлено 22 мая, 15:58
Военная операция на Украине

Сунак считает неправильными мирные инициативы, которые лишь заморозят конфликт на Украине

По словам британского премьера, верным и единственным ответом на конфликт является "вывод Россией всех ее войск с украинской территории"

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Киеву потерянных им территорий и приведут лишь к замораживанию конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник, выступая в Палате общин британского парламента.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Верный и единственный ответ на произошедшее [на Украине] - это вывод Россией всех ее войск с украинской территории. Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны, и их истинную природу необходимо изобличать", - сказал Сунак, отвечавший на вопрос экс-лидера британской оппозиции Джереми Корбина, попросившего премьера высказаться по поводу мирной инициативы стран Африки, а также слов президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о необходимости переговоров о прекращении огня на Украине. 

Теги:
УкраинаВеликобританияСунак, РишиВоенная операция на Украине
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