В Венгрии заявили о несогласии с намерением Борреля лишить страны ЕС права вето

В Будапеште предупредили, что противники этой инициативы не будут сидеть сложа руки

БУДАПЕШТ, 22 мая. /ТАСС/. Венгрия возражает против намерения больших стран Евросоюза и руководителя его внешнеполитической службы Жозепа Борреля отказаться во внешней политике от принципа консенсуса и перейти к принятию решений простым большинством голосов. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Неслучайно в учредительных договорах Европейского союза говорится, что решения по вопросам внешней политики и политики безопасности должны приниматься единогласно. Поэтому если кто-то хочет изменить это положение, то он ставит под сомнение дух всего Евросоюза и намерения его основателей", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Пресс-конференция министра транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто предупредил, что противники инициативы, выдвинутой Боррелем и рядом стран ЕС, тоже не будут сидеть сложа руки. По его словам, уже состоялась встреча послов тех государств, которые не согласны с этими идеями и которые будут тесно координировать свои действия, чтобы не допустить изменений в регламенте Евросоюза.

"Те, кто хочет создать супергосударство Соединенные Штаты Европы, в котором подавляющее большинство полномочий будет передано Брюсселю, а все страны будут ослаблены, настраивает их друг против друга", - отметил министр. По его словам, такая инициатива приведет лишь к тому, что "большие государства будут принимать такие решения, какие им хочется, а мнение малых стран учитываться не будет".

В начале мая 9 из 27 стран ЕС, включая Германию, Италию и Францию, направили письмо институтам Евросоюза с призывом отказаться от принципа консенсуса и принимать решения во внешней политике большинством голосов. Боррель поддержал это предложение, заявив 5 мая на конференции во Флоренции о необходимости лишить страны ЕС права вето. Он утверждал, что европейские страны "слишком малы, чтобы выжить в мире больших государств", и поэтому нуждаются в системе принятия быстрых внешнеполитических решений.