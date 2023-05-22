В Италии заявили, что не располагают F-16 для передачи Украине

Как отметил вице-премьер Италии Антонио Таяни, Рим работает над принятием "общего с союзниками решения" по этой теме

РИМ, 22 мая. /ТАСС/. Италия не располагает истребителями F-16, поэтому не может предоставить их Украине. Однако Рим работает над принятием "общего с союзниками решения" по этой теме, сообщил в понедельник вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Так как у Италии нет F-16, она не может их предоставить, но мы будем работать над принятием совместного решения с союзниками", - приводит слова Таяни агентство Adnkronos.

Глава МИД Италии в понедельник принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. По его словам, там обсуждалась в том числе "необходимость присоединения к ЕС в кратчайшие сроки стран Западных Балкан".

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул в субботу, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах.