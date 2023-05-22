Анкара призвала Вашингтон обеспечить защиту дипмиссий из-за нападения на "Турецкий дом"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал это происшествие гнусным

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал гнусным нападение на здание "Турецкого дома" в Нью-Йорке и призвал власти США обеспечить надлежащую защиту турецких дипмиссий.

"Сегодня в Нью-Йорке было совершено гнусное нападение на "Турецкий дом". Мы ожидаем, что США немедленно найдут виновных и предоставят надлежащую защиту для обеспечения безопасности наших дипломатических миссий", - написал он в понедельник на своей странице в Twitter.

Ранее турецкие телеканалы сообщили, что рано утром в понедельник неизвестный с железным ломом в руках разбил более десятка окон на первом этаже здания "Турецкого дома", где располагаются генконсульство Турции и офисы других турецких организаций. Турецкая сторона после инцидента связалась с полицией Нью-Йорка. Вокруг здания установлено оцепление, начато расследование.

"Турецкий дом" - 36-этажный небоскреб высотой 171 м, расположенный на Манхэттэне напротив здания штаб-квартиры ООН. Здание было сдано в 2021 году. Оно построено по заказу Турции, проект разработало международное архитектурное бюро Perkins Eastman.