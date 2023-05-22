Глава МИД Италии считает, что подготовка 11-го пакета санкций против РФ требует времени

Антонио Таяни добавил, что целью политической оценки является поддержка Украины и недопущение обхода ограничительных мер

РИМ, 22 мая. /ТАСС/. Разработка 11-го пакета санкций Евросоюза против России требует времени. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Подготовка 11-го пакета санкций еще требует времени, нам нужно работать, там не такие простые темы. Сегодня мы провели политическую оценку. Цель - поддержать Украину и не допустить обхода ограничительных мер", - приводит его слова агентство ANSA.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел стран - членов Евросоюза в понедельник на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций против России, а также о дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира.

Европейские СМИ ранее сообщали со ссылкой на собственные источники, что в 11-й пакет санкций против России предлагается включить ряд китайских компаний, поставляющих товары, которые ЕС запретил поставлять своему бизнесу. Кроме того, Еврокомиссия намерена включить в этот пакет положение о введении ограничений и против других стран и компаний, если ЕС сможет получить подтверждение, что они не обращают внимания на запреты Брюсселя.