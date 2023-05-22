Орбан заявил о готовности Катара стать посредником на переговорах по Украине

Катар "заинтересован в скорейшем завершении российско-украинской войны", сказал премьер Венгрии

БУДАПЕШТ, 22 мая. /ТАСС/. Катар готов стать посредником на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил в понедельник премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Глава правительства отметил, что Венгрию и Катар объединяет принадлежность к "лагерю мира" и стремление добиваться разрешения украинского конфликта дипломатическим путем. Катар "заинтересован в скорейшем завершении российско-украинской войны и готов сыграть свою роль в посредничестве на мирных переговорах", - сказал Орбан.

Ранее правительство Венгрии также неоднократно заявляло, что готово оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта на Украине и готово предложить в этих целях Будапешт в качестве площадки для переговоров. Орбан подчеркивал, что Венгрия поддерживает все мирные планы и инициативы на этот счет "уже хотя бы потому, что они существуют".