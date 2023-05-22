Министр обороны Израиля обвинил Иран в вооружении торговых судов ракетами и беспилотниками

По словам Йоава Галанта, Тегеран строит "плавучие террористические базы", которые он намерен "размещать на больших расстояниях от Ирана в течение длительных периодов времени"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант обвинил в понедельник Иран в вооружении гражданских торговых судов беспилотными летательными аппаратами и ракетными системами. Соответствующее заявление он сделал, выступая на конференции по безопасности в Герцлии близ Тель-Авива, сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

"Галант подробно описал иранскую стратегию по превращению торговых судов в военные суда, оборудованные наступательным вооружением, таким как БПЛА и ракетные системы, а также современными средствами сбора разведывательной информации", - говорится в заявлении. По словам Галанта, Тегеран строит "плавучие террористические базы", которые он намерен "размещать на больших расстояниях от Ирана в течение длительных периодов времени", добавили в пресс-службе.

"Плавучие террористические базы являются развитием продолжающегося морского террора со стороны Ирана, о чем свидетельствуют его действия в Персидском заливе и Аравийском море. Иран стремится расширить свое присутствие до Индийского океана, Красного моря и даже берегов Средиземного моря. Это структурированный план, предназначенный для того, чтобы угрожать военным и гражданским торговым и воздушным путям и создавать постоянную угрозу на морской арене", - распространила пресс-служба высказывания Галанта.

"Путь противостояния иранскому терроризму в воздухе, на море и на суше лежит через международное сотрудничество и создание коалиций", - добавил глава израильского оборонного ведомства.