Эрдоган ждет от США поимки "террориста", разбившего окна "Турецкого дома" в Нью-Йорке

Как отметил турецкий президент, американской стороне доверили безопасность этого здания

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к властям США с требованием срочно найти человека, который разбил окна "Турецкого дома" в Нью-Йорке. Об этом он заявил в понедельник во время выступления в Стамбуле, которое транслируют местные телеканалы.

"Человек разбил окна нашего "Турецкого дома". Разве мы не скажем американским властям, силам безопасности, что они должны срочно отыскать этого террориста? Они должны сделать, что требуется. Как бы они сами расценили подобный инцидент в Турции? Вам доверили [безопасность] "Турецкого дома". Так что вы должны найти этого террориста", - заявил Эрдоган.