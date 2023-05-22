В ООН не располагают информацией о ситуации в Белгородской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа

ООН, 22 мая. /ТАСС/. ООН неизвестно о ситуации в Белгородской области. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Я слышу об этом в первый раз", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать действия диверсантов в этом регионе.

"Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чем идет речь, и в случае необходимости я отреагирую", - добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и их уничтожению.