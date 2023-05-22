Рабат приветствует любые инициативы по поиску мирного решения кризиса между РФ и Украиной

В Марокко заявили, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разъяснил стране "мирную инициативу президента Украины Владимира Зеленского по поиску решения украинско-российского кризиса"

РАБАТ, 22 мая. /ТАСС/. Марокко выступает за мирное решение российско-украинского кризиса. Об этом заявил в понедельник в Рабате министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита.

Он выступил на совместной пресс-конференции после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Марокко выступает за мирное урегулирование проблемы [между Россией и Украиной]. И в этом контексте Марокко приветствует любые инициативы, направленные на нахождение мирного решения", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. По словам Буриты, Кулеба разъяснил марокканской стороне "мирную инициативу президента Украины Владимира Зеленского по поиску решения украинско-российского кризиса".

Марокканский министр подчеркнул, что визит Кулебы вписывается в контекст "крепких, исторических двусторонних отношений, основанных на прочной дружбе и сотрудничестве".

Кроме того, Бурита сообщил, что стороны договорились "укреплять координацию и отношения в разных областях, развивать политический диалог и экономическое сотрудничество". Марокканский министр назвал визит Кулебы "историческим, важным и открывающим перспективы".

Кулеба начал рабочий визит в североафриканское королевство в воскресенье. Это первый визит министра иностранных дел Украины в Марокко с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.