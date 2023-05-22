22 мая, 17:44
Военная операция на Украине

Дания ожидает подключения большего числа стран к сотрудничеству по F-16 для Украины

Как заявил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, к 1 июля Копенгаген хотел бы "иметь конкретный проект, который можно было бы предложить украинскому правительству"

СТОКГОЛЬМ, 22 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен ожидает, что к подготовке украинских летчиков для истребителей F-16, помимо его страны, Бельгии, Великобритании и Нидерландов, подключатся еще другие страны. Об этом он заявил в понедельник на встрече со своими коллегами в Варшаве.

"Я с оптимизмом смотрю на обсуждение, которое прошло у нас сегодня, - приводит слова чиновника агентства Ritzaus Bureau. - Бельгия, Великобритания и Нидерланды уже заявили, что готовы участвовать, но у меня есть четкое ощущение, что и другие государства присоединятся к коалиции стран, организующих подготовку украинских летчиков".

Получить большую конкретику в этом вопросе Поульсен рассчитывает в ближайшие 14 дней. "Я четко заявляю, что к 1 июля мы бы хотели иметь конкретный проект, который можно было бы предложить украинскому правительству", - сказал он.

По словам политика, программа обучения потребует не менее шести месяцев, а решение о передаче Украине истребителей F-16 Дания сможет принять только осенью.

21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита "семерки" в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских летчиков, в том числе на самолетах F-16.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению. 

Теги:
БельгияУкраинаСШАДанияВеликобританияНидерландыБайден, ДжоСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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