В США заявили, что не рассматривают возможность отмены санкций против министра обороны КНР

Вместе с тем американский президент Джо Байден сообщал ранее, что его администрация рассматривает такую возможность

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Администрация США не рассматривает возможность отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу. Об этом заявил на регулярном брифинге в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Нет, это не так, - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. - Я ограничусь этим. Это не так".

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что администрация рассматривает указанную возможность. "Это сейчас обсуждается. <...> Ответ: это сейчас обсуждается", - заявил американский лидер, когда его попросили уточнить, могут ли Соединенные Штаты отменить или смягчить рестрикции против Ли Шанфу. При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает вариант отмены запретов на поставки Пекину технологий и материалов, которые американское правительство считает необходимыми Китаю для наращивания военного потенциала.

Миллера попросили пояснить, означает ли его ответ на брифинге, что он опровергает слова Байдена. "Это совсем не так. Он [Байден] также вполне ясно дал понять, что мы не планируем отменить какие-либо санкции в отношении него [Ли Шанфу] или в отношении Китая в целом", - отметил он.

Как сообщило 19 мая информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Пекин пока отвергает просьбу Ллойда Остина о встрече с Ли Шанфу на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который пройдет 2-4 июня в Сингапуре. Китай дал понять США, что встреча не состоится, пока против Ли Шанфу действуют американские санкции, говорилось в публикации.

Остин подтвердил 11 мая, что считает "критически важным" лично встречаться с Ли Шанфу. Глава американского военного ведомства отметил, что будет "стремиться взаимодействовать" на форуме в Сингапуре с китайским коллегой. США применили санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте.