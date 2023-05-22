Додик считает БиГ неудачной попыткой Запада создать "нормальное государство"

Президент Республики Сербской отметил, что его страна существует в сложных условиях и "борется как может"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Босния и Герцеговина является провальной попыткой Запада создать "нормальное государство". Такое мнение выразил в понедельник президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик.

"Босния и Герцеговина - неудачная попытка Запада создать нормальное государство, провальный эксперимент", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Додик отметил, что Республика Сербская существует в сложных условиях и "борется как может".

26 апреля президент энтитета в интервью программе "Око" сербского национального телевидения РТС заявил, что Республика Сербская будет самостоятельным государством и достигнет этого мирным путем. Додик отметил, что это решение "однажды будет принято в парламенте Республики Сербской". Ранее он говорил, что Республика Сербская готова объявить о своей независимости в случае принятия высоким представителем ООН в БиГ Кристианом Шмидтом нового закона о собственности, согласно которому все имущество республики переходит в собственность Боснии и Герцеговины.