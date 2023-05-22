Додик заявил, что Россию нужно уважать и понимать ее роль в мире

По словам президента Республики Сербской, нелюбовь коллективного Запада к России и ее лидеру Владимиру Путину закономерна

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил в понедельник, что необходимо понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее.

"Россию надо уважать. Понимать ее роль в мире и уважать", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

По словам главы энтитета, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту Владимиру Путину закономерна, ведь он не дает западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде. "Русские неоправданно долго, годами давали дешевый газ Европе, той же Германии, укрепляя их экономику", - подчеркнул он.

Кроме того, Додик напомнил о словах главы ФРГ Олафа Шольца годичной давности, когда канцлер заявлял о намерении поставлять Украине "только каски". "А закончилось все тем, что теперь на Украину отправляют Leopard, мы это видим. Почему мы теперь должны верить в их благие намерения?" - заключил президент.

Продолжая тему украинского конфликта, глава Республики Сербской отметил, что сейчас страны коллективного Запада представляют себя "защитниками людей, которые страдают на Украине", однако они не защищали людей в других странах. "Почему они не защищали людей в Сирии, Ливии или Югославии, когда Запад безосновательно бомбил нас? Эта двуличность не может длиться долго", - подытожил Додик.