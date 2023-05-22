Госдеп прокомментировал проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Украина должна сама решать, как проводить военные операции против России

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Украина должна сама решать, как проводить военные операции против России. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область.

"Украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его версии, Вашингтон не призывает Киев к вылазкам на территории России. "Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них", - добавил Миллер.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа вошла на территорию Грайворонского округа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и их уничтожению, сил и средств на месте достаточно. По словам Пескова, Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов.