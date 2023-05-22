Правящая в Молдавии партия выступила против референдума о внешнеполитическом курсе

По словам руководителя Партии действия и солидарности Игоря Гросу, опросы общественного мнения "показывают поддержку проевропейского курса среди большей части населения страны"

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Сформировавшая правительство Молдавии проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) против референдума о внешнеполитическом курсе страны, на котором настаивает оппозиция. Об этом сообщил в понедельник председатель парламента, руководитель ПДС Игорь Гросу, отвечая в интервью телеканалу Moldova 1 на соответствующий вопрос.

"Сейчас нет необходимости проводить референдум. У нас было два голосования: [президентские] выборы в 2020 и [парламентские] в 2021 году, когда граждане Молдавии проголосовали за европейскую интеграцию. Опросы общественного мнения также показывают поддержку проевропейского курса среди большей части населения страны", - сказал политик, который высказывается за выход республики из СНГ.

В воскресенье оппозиционная партия "Шор" провела митинги в трех регионах страны в поддержку референдума о внешнеполитическом курсе. Его участники возложили на проевропейское правительство ответственность за экономический кризис и высокую инфляцию в стране. Выступавшие призвали власти сохранять закрепленный в конституции нейтралитет и подвергли его критике за конфронтацию с Россией.

Параллельно в Кишиневе в воскресенье прошел правительственный митинг в поддержку европейской интеграции. Там была принята декларация с призывом внести изменения в конституцию, чтобы "окончательно и безоговорочно" определить проевропейский курс страны.