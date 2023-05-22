Суд на Украине 19 июня начнет рассматривать иск наместника лавры в Киеве к Зеленскому

Как ранее сообщили в Союзе православных журналистов, митрополит Павел оспорил указы украинского президента, согласно которым введены, а затем расширены санкции против него и еще девяти священнослужителей УПЦ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Украинский суд 19 июня начнет рассматривать иск наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, находящегося под домашним арестом, с требованием отменить указы президента Украины Владимира Зеленского о введении против него персональных санкций. Об этом в понедельник сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Постановлением Верховного суда от 22 мая 2023 года открыто производство по административному делу по иску в интересах митрополита Павла к президенту Украины. <...> Назначено дело для рассмотрения на 19 июня 2023 года. Также было удовлетворено ходатайство истца, судом истребованы все доказательства, на основании которых принимались обжалуемые решения", - написал Чекман в Telegram-канале.

1 мая в Союзе православных журналистов проинформировали, что митрополит Павел оспорил указы главы государства от 1 декабря 2022 года и от 24 января 2023 года, согласно которым введены, а затем расширены санкции против него и еще девяти священнослужителей УПЦ. Ограничительные меры, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капитала за пределы Украины и прочее.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Митрополит Павел и монахи обители отказались покинуть монастырь по требованию дирекции заповедника "Киево-Печерская лавра". 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила наместнику обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории лавры, где проживает митрополит, провели обыск, позже суд на 60 суток поместил его под домашний арест. Наместника лавры обязали находиться вдали от монастыря - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.

По поручению Зеленского украинским правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет УПЦ. Власти на местах лишают ее права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводятся санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.-