Пентагон: приоритетом в разработке гиперзвуковых ракет для ВВС США стала программа HACM

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов пока не готовы отказаться от проекта ARRW, отметил министр ВВС США Фрэнк Кендалл

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) США считают приоритетом в разработке гиперзвуковых вооружений программу HACM, но пока не готовы отказаться от схожего проекта под названием ARRW. Об этом сообщил в понедельник на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) - гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) - баллистическая ракета воздушного базирования, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком.

"Как вы знаете, разработка ARRW сталкивается с некоторыми проблемами. И в настоящее время HACM для нас имеет более высокий приоритет. Тем не менее окончательное решение по ARRW нами не принято", - заявил Кендалл. При этом он подтвердил, не вдаваясь в детали, что на техническом уровне в военно-промышленном комплексе США ведется определенная работа и над другими схожими проектами, которые, однако, не находятся на такой стадии, как HACM и ARRW.

Кендалл подчеркнул, что вариант едва ли не полного перехода на гиперзвуковые вооружения в ВВС США рассматривается как экономически нецелесообразный. Такое оружие является мощным и очень эффективным в плане преодоления систем ПВО, сказал министр ВВС. "Однако они также являются чрезвычайно дорогостоящими", - отметил Кендалл. "Мы не занимаемся "оптовой" конверсией боеприпасов в гиперзвуковые", - сказал министр.

Выступая 9 мая на семинаре в Вашингтоне, первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон считает полезной программу ARRW.

Между тем, как объявил в марте Пентагон, ВВС США после неудачного испытания не планируют закупать гиперзвуковые вооружения производства компании Lockheed Martin по программе ARRW. В том же месяце Кендалл, выступая на слушаниях в Конгрессе США, сообщил, что последнее испытание гиперзвуковых вооружений по программе ARRW прошло неудачно.