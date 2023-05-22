Госдеп предупредил Грузию о возможных санкциях за возобновление авиасообщения с РФ

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, "сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Администрация США вновь предупредила правительство и частный сектор Грузии о возможности применения против них односторонних американских санкций в связи с возобновлением прямого авиационного сообщения между этой республикой и Россией.

"Что касается российских самолетов в Грузии. Многие западные страны, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам входить в [свое] воздушное пространство. Мы были обеспокоены возобновлением прямых полетов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой [применения против них западных] санкций", - заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.

О возможности применения американских санкций в отношении грузинских компаний публично рассуждал ранее в мае и заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.