В Болгарии начались международные учения вооруженных сил НАТО Defender 2023

Как сообщили в пресс-службе Минобороны республики, до конца мая на территории страны пройдут учения с боевыми стрельбами "Оборонительный щит - 2023" и учения "Пиринский страж - 2023"

СОФИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Международные учения НАТО Defender 2023 начались в Болгарии. Как сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны, до конца мая на территории страны пройдут учения с боевыми стрельбами "Оборонительный щит - 2023" и учения "Пиринский страж - 2023".

"В ходе тактических учений "Пиринский страж" будет развернут штаб многонациональной бригады и многонациональной боевой группы, в которую включены механизированный батальон, танковая рота, реактивная и противотанковая батареи из состава Сухопутных войск Болгарии, танковый взвод из Греции, танковый взвод из состава многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, а также силы и средства непосредственной авиационной поддержки ВВС Болгарии и Греции", - говорится в сообщении.

В тактических учениях с боевыми стрельбами "Оборонительный щит" задействованы около 400 болгарских военнослужащих; механизированная рота, минометный и инженерный взводы вооруженных сил США; механизированная рота, взвод противовоздушной обороны, модуль ядерной, химической и биологической защиты и группа наведения самолетов вооруженных сил Италии.

"Основной задачей учений является повышение подготовки участников многонациональных учений для действий в обороне", - информирует Минобороны Болгарии.