В Нацсобрании Франции приступили к обсуждению законопроекта об увеличении военного бюджета

Документ предусматривает выделение €413 млрд на военные расходы

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции приступили в понедельник к рассмотрению законопроекта о военном планировании на 2024-2030 годы, который предусматривает выделение €413 млрд на военные расходы. Прямая трансляция начала дебатов велась на сайте Нацсобрания.

Как отметил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, выступивший перед представителями парламента, "законопроект предполагает адаптировать французскую историческую модель к контексту усиления соперничества между великими державами, на фоне угрозы распространения ядерного оружия, риска терроризма, а также в связи с появлением новых зон конфликта, в частности, киберпространства". "По поручению президента республики мы работали над созданием этого законопроекта в течение года и постарались сформировать текст, который сможет ответить на существующие в современном мире вызовы", - отметил глава оборонного ведомства.

По словам Лекорню, средства, предполагаемые законопроектом, "пойдут на преобразования во французской армии, модернизацию средств обороны, на защиту в киберпространстве и космосе".

Авторы документа, в частности, предложили заложить до 2030 года €16 млрд на пополнение запаса боеприпасов, €5 млрд на закупку дронов, €5 млрд на работу разведки, €2 млрд на модернизацию воздушно-космических сил. Кроме этого, законопроект предусматривает продление программы производства истребителей Rafale. В течение трех лет, начиная с 2027 года, планируется производство 42 истребителей. Правительство также предполагает увеличить за этот период производство боевых разведывательных машин Jaguar до 238 и нарастить численность бронетранспортеров Griffon до 1 437 единиц. При этом, как отмечает телеканал BFM, законопроект не предполагает выделение средств на военную поддержку Украины.

Обсуждение проекта в парламенте, как ожидается, продлится две недели. Однако не исключено, что на рассмотрение документа потребуется больше времени. Еще до начала дебатов в парламенте оппозиционные партии представили около 1 700 поправок к тексту. После одобрения в Нацсобрании законопроект должен поступить на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента).

Предыдущий закон о военном планировании, рассчитанный на период 2009-2025 годов, предполагал выделение €295 млрд на расходы в области обороны.