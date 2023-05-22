Командующий спецназом Судана призвал жителей Дарфура прекратить боестолкновения

Мухаммед Хамдан Дагало подчеркнул, что его бойцы "ведут войну не с армией, а теми, кто захватил центр принятия ее решений"

КАИР, 22 мая. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана осуждают вспыхнувшие на почве межплеменной розни столкновения в городе Эль-Генейна, административном центре штата Западный Дарфур, и призывают немедленно прекратить боевые действия в этом регионе. С таким аудиообращением выступил в понедельник командующий спецназом Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти).

"Мы отвергаем межплеменную рознь, немедленно прекратите боестолкновения", - сказал Хамидти, обращение которого опубликовано на официальной странице спецназа в Twitter.

Командующий силами быстрого реагирования подчеркнул, что его бойцы "ведут войну не с армией, а теми, кто захватил центр принятия ее решений". "Силы быстрого реагирования привержены возобновлению демократического перехода", - подчеркнул Хамидти. Он подтвердил, что спецназ не намерен отступать, "пока не положит конец перевороту и не привлечет к ответственности всех, кто совершил преступления против суданского народа".

Вскоре после начала столкновений между армией и силами быстрого реагирования в столице и ее окрестностях, волна насилия захлестнула и регион Дарфур на западе страны. По данным комитета врачей, наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Эль-Генейна, где до сих пор не могут оценить потери среди мирных жителей из-за продолжающихся стычек.

Вечером 20 мая делегации армии и сил быстрого реагирования в саудовском городе Джидда достигли соглашения о гуманитарном перемирии, которое должно вступить в силу через 48 часов после его подписания, то есть во второй половине дня понедельника. Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала столкновений. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов.