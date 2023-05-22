Госдеп утверждает, что ЧВК "Вагнер" пытается организовать поставки оружия через Мали

Как сообщили в американском ведомстве, компания намеревалась "использовать фальшивые документы для этих транзакций"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Власти США утверждают, что ЧВК "Вагнер" якобы пытается организовать через территорию Мали поставки вооружений для применения в специальной военной операции (СВО). Такую версию изложил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Мы считаем, что "Вагнер" пытается скрыть свои попытки приобрести военную технику для применения на Украине, в том числе работая через третьи страны, третьи страны, где у них есть опорные пункты", - сказал он. По словам Миллера, США якобы в последние несколько дней получили сведения, согласно которым ЧВК "Вагнер" "пытается осуществить поставки вооружений" через Мали, пытаясь "использовать фальшивые документы для этих транзакций".

"Есть свидетельства, что "Вагнер" пытается приобрести боевые системы у иностранных поставщиков и переправить их через Мали в качестве третьей стороны", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства. "На данный момент мы не видели подтверждений того, что эти поставки были согласованы или осуществлены, - признал он. - Но мы внимательно следим за ситуацией. Мы ввели санкции против ряда структур и лиц на нескольких континентах, которые поддерживают военные операции "Вагнера". "Мы вскоре представим дополнительную информацию относительно этого", - сказал Миллер.

В декабре прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что ЧВК "Вагнер" якобы получает оружие из КНДР.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения специальной военной операции на Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс страны справляется со своими задачами. В ноябре прошлого года представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления американских чиновников о поставках артиллерийских снарядов из КНДР в Россию ложью от начала до конца.