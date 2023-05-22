22 мая, 20:01,
обновлено 22 мая, 20:18
Столкновения в Судане

СМИ: в Судане вступило в силу семидневное гуманитарное перемирие

По сведениям телеканала Al-Hadath, в Хартуме ранее были слышны взрывы

КАИР, 22 мая. /ТАСС/. Гуманитарное перемирие между сторонами вооруженного конфликта в Судане - армией и силами быстрого реагирования (спецназа) - сроком на семь дней в понедельник вступило в силу. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

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По его данным, некоторое время до вступления в силу режима прекращения огня в Хартуме были слышны взрывы, в настоящее время в столице установилась тишина. Согласно достигнутым договоренностям, в течение следующих семи дней боевые действия будут прекращены с целью безопасного вывода гражданского населения, распределения гуманитарной помощи. Стороны конфликта условились восстановить доступ населения к воде, электричеству, вывести свои силы из больниц и других важных объектов инфраструктуры.

Вечером 20 мая делегации армии и сил быстрого реагирования в Джидде достигли соглашения о гуманитарном перемирии. Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала столкновений. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов. 

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