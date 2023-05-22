Новая глава Гагаузии заявила о намерении укреплять отношения с Россией

По словам Евгении Гуцул, она планирует открыть представительство Гагаузской автономии в Москве, а также филиалы российских вузов в Гагаузии

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Победитель выборов главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул намерена укреплять дружеские отношения региона с Россией. Об этом она заявила корреспонденту ТАСС в понедельник после утверждения результатов выборов Апелляционной палатой Комрата.

"Гагаузский народ, в отличие от официальный властей в Кишиневе, отлично помнит все то добро со стороны России, которая в трудную минуту не раз выручала Гагаузию в рамках программ гуманитарного реагирования, оказывала поддержку в рамках федеральных проектов, а также на уровне межрегионального сотрудничества с отдельными субъектами РФ. Все эти контакты давно уже переросли в настоящую дружбу, и мы, партия "Шор", намерены эти дружеские связи только укреплять и развивать", - сказала Гуцул.

Против русофобии

Она обратила внимание, что остроту и важность вопросу придает кризис в регионе и позиция президента страны Майи Санду по отношению к Москве. "Надо сказать, что это самоубийственная политика. В угоду и по указке своих евроатлантических кукловодов, режим Санду избрал, скорее, вынужден был избрать - жестко антироссийский и русофобский курс", - отметила Гуцул.

Она также подвергла критике русофобские заявления первых лиц страны, призывы к выходу из СНГ и вступлению в НАТО. "Разрыв традиционных экономических связей с РФ, попытки разрубить пуповину, связывающую Молдову с традиционными партнерами в СНГ, откровенное хамство в адрес России и ее государственных деятелей, антирусская языковая политика - все это и многое другое сделало Молдову крайне токсичной в России и, фактически, отрезали обычных молдаван от традиционных рынков и сфер общения в России. Народ Молдовы стал невольным заложником бесноватых русофобов в Кишиневе и сейчас платит сполна всю цену за решения, принятые Санду и ее компанией", - сказала Гуцул.

Совместные проекты

Гуцул напомнила, что такая позиция пользуется полной поддержкой со стороны парламентской партии "Шор". Ранее ее представители достигли предварительных договоренностей о снятии фитосанитарных ограничений на экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию. "Я обещала открыть представительство Гагаузской автономии в Москве - чтобы легче и удобней было развивать торговые и культурные связи. Именно поэтому в планах у нас открытие филиалов российских вузов в Гагаузии, чтобы наши выпускники по окончании учебы получали сразу два диплома: наш местный и российский", - отметила Гуцул.

Ситуация в стране

Сегодня Апелляционная палата Комрата объявила выборы 14 мая состоявшимися, а избранным кандидатом - Гуцул. Она вступит в должность после принесения присяги на специальном заседании Народного собрания Гагаузии.

Ранее президент Молдавии заявила, что выборы в Гагаузии прошли с многочисленными нарушениями. После этого в ЦИК прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях.

При этом результаты выборов не оспорил ни один из семи конкурентов Гуцул на выборах, не поступила информация о нарушениях и со стороны международных наблюдателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности - в Комрате прошел стихийный митинг, в котором также приняли участие депутаты Народного собрания Гагаузии и конкуренты Гуцул на выборах, выразившие ей поддержку.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.