Госдеп в курсе призыва Уилана быстрее добиться его возвращения из России

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отметил, что Госдепартамент и все правительство страны продолжает работу над возвращением осужденного за шпионаж американца

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США в курсе недавнего призыва Пола Уилана быстрее добиться его освобождения из заключения в России, но пока не может предоставить новые сведения о своей работе в этом направлении. С таким заявлением выступил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Как вы знаете и как мы уже говорили ранее, мы часто приходим к выводу, что не стоит озвучивать детали наших усилий по возвращению домой незаконно задержанных, поэтому мы склонны сохранять их в тайне. Я видел комментарии Пола Уилана в опубликованном в выходные интервью и могу заверить его и членов его семьи, что у нас нет более важного приоритета, чем его безопасное возвращение домой в Соединенные Штаты. Госсекретарь [США Энтони Блинкен] продолжает работать над этим, этим продолжают заниматься другие сотрудники Госдепартамента и всего правительства. То же самое касается ситуации Эвана Гершковича", - сказал он.

Миллер не ответил на вопрос, планирует ли Госдепартамент вызвать посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с тем, что 19 мая Москва отклонила запрос посольства США о консульском посещении арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Гершковича. "Мне нечего объявить. И, как я уже сказал, в таком деликатном вопросе, как возвращение незаконно удерживаемых американцев, мы считаем контрпродуктивным обнародование всей работы, которую мы ведем для их освобождения", - указал представитель ведомства.

Дела Уилана и Гершковича

Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. В опубликованном 21 мая интервью телеканалу CNN Уилан призвал американского президента Джо Байдена "выполнить свои обещания и обязательства" и вернуть его в США.

По информации Центра общественных связей ФСБ России, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая.