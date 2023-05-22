Делегация Федерального национального совета ОАЭ прибыла в Россию с официальным визитом

Председатель законодательного собрания страны Сакр Гобаш в ходе визита планирует встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

ДУБАЙ, 22 мая. /ТАСС/. Делегация Федерального национального совета (ФНС) Объединенных Арабских Эмиратов во главе с председателем законодательного собрания Сакром Гобашем находится в России с официальным визитом. Об этом сообщается в понедельник на сайте совета.

"Председатель ФНС [ОАЭ] Сакр Гобаш возглавляет делегацию совета, которая находится с официальным визитом в Российской Федерации с целью укрепления парламентских отношений между ФНС, Государственной думой и Советом Федерации", - говорится в заявлении законодательного собрания ОАЭ.

Планируется, что Гобаш встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того, Гобаш примет участие в X Невском международном экологическом конгрессе, который пройдет 25-26 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. На мероприятии он отметит усилия ОАЭ по борьбе с последствиями изменения климата и внедрению экологически чистых источников энергии.