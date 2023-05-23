Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на встречу с Маккарти по вопросу госдолга

По словам американского лидера, он не рассматривает объявление дефолта в качестве решения проблемы

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил оптимизм в отношении возможных итогов встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти (республиканец от штата Калифорния) по вопросу повышения потолка госдолга. Об этом в понедельник сообщил пресс-пул Белого дома.

"Мы настроены оптимистично и, возможно, достигнем некоторого прогресса", - приводятся в отчете слова американского лидера. Он добавил, что не рассматривает объявление дефолта в качестве решения проблемы.

Спикер Палаты представителей в свою очередь заметил, что ранее провел с Байденом "очень продуктивный разговор". Маккарти признал, что между ним и президентом "есть разногласия", однако они оба согласились с "необходимостью изменить траекторию, а также с тем, что долг США слишком велик". "В конце концов нам удастся найти точки соприкосновения", - подчеркнул законодатель.

Ранее в понедельник он обвинил Байдена в игнорировании надвигающегося кризиса "на протяжении месяцев". "Из-за своего бездействия он [Байден] рискует столкнуться с первым дефолтом в истории США", - написал Маккарти в Twitter.