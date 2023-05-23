Парламент Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики

Теперь инициативу должен рассмотреть пленум Конгресса республики

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая. /ТАСС/. Комиссия по международным делам Конгресса (парламента) Перу в понедельник проголосовала за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

"Одиннадцатью голосами "за" комиссия по международным делам одобрила резолюцию, осуждающую заявления президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора и объявляющую его персоной нон грата", - говорится на странице парламента в Twitter.

Теперь инициативу должен рассмотреть пленум Конгресса. В феврале этого года парламент Перу уже объявил персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро.

Ранее Лопес Обрадор назвал узурпатором президента Перу Дину Болуарте и в очередной раз заявил, что Мехико не будет передавать Лиме председательство в Тихоокеанском альянсе. По мнению мексиканского лидера, Болуарте пришла к власти незаконным путем, так как экс-глава государства Педро Кастильо был отстранен несправедливо.

7 декабря прошлого года Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий, вооруженные силы и полиция высказались в поддержку Конгресса. Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа.