Суд отправил дело экс-президента Перу на доследование

Прокуратура должна будет провести новую бухгалтерско-финансовую экспертизу в отношении Педро Пабло Кучински

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая. /ТАСС/. Перуанский суд в понедельник удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Педро Пабло Кучински, подозреваемого в коррупции, и отправил его дело на доследование.

"Суд признал обоснованным ходатайство о защите прав, поданное адвокатами экс-президента Педро Пабло Кучински, в связи с чем прокуратура должна будет провести новую бухгалтерско-финансовую экспертизу", - говорится на странице судебной власти Перу в Twitter.

Прокуратура запрашивала для экс-главы государства 35 лет лишения свободы.

В конце 2017 года стало известно, что с 2004 по 2013 год бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с Кучински (в этот период он был министром экономики и премьер-министром), около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Политик отвергает выдвинутые против него обвинения в получении взяток. В марте 2018 года Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста главы государства.

В апреле прошлого года суд освободил Кучински из-под домашнего ареста, под которым он пробыл 36 месяцев.