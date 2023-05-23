Эксперт считает, что поддержка Огана не гарантирует Эрдогану победу на выборах

Вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан напомнил, что большинство граждан, отдавших голос за Огана, сделали это в знак протеста

АНКАРА, 23 мая. /ТАСС/. Заявление выбывшего из президентской гонки Синана Огана о поддержке действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов повышает его шансы на победу 28 мая, когда состоится голосование, однако не гарантирует ее. Такое мнение высказал во вторник ТАСС вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан, напомнив, что большинство голосов избирателей, отданных за Огана в первом туре 14 мая, были протестными.

"Решение Огана, которое он огласил в понедельник, было ожидаемым. Однако оно не изменит кардинально ситуацию во втором туре выборов. Более половины из 2,8 млн избирателей, голосовавших за него 14 мая, делали это в знак протеста [против Эрдогана и лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу], поэтому значительная их часть может вообще не принять участие в голосовании 28 мая", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, решающей во втором туре станет активность электората. "Порядка 8 млн человек не голосовали 14 мая, от их активности и выбора и будет зависеть исход голосования", - отметил эксперт.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 14 мая 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%, Оган - 5,17% голосов. Второй тур состоится 28 мая, победителем президентской гонки станет кандидат, набравший большинство голосов.