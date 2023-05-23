МИД КНР указал на ложность обвинений британского премьера в адрес Китая на саммите G7

Официальный представитель МИД Хуа Чуньин опубликовала график, из которого следует, что с 2013 по 2021 год вклад Китая в рост мирового ВВП превысил 38%

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин опровергла обвинения премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес Китая на прошедшем в Хиросиме саммите Группы семи (G7). В понедельник вечером она опубликовала на своей странице в Twitter статистические данные, которые показывают несостоятельность утверждений британского премьера о том, что Китай якобы представляет наибольший вызов для глобальной безопасности.

"Некоторые члены G7 назвали Китай "самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию". Серьезно?" - написала Хуа Чуньин.

Дипломат опубликовала график на базе данных Всемирного банка, который показывает, что с 2013 по 2021 год вклад КНР в рост мирового ВВП составил 38,6%, в то время как на страны "семерки" пришлось 25,7%. Из них 18,6% - это вклад США.

"Если Китай представляет угрозу, то что представляют собой члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законные иностранные правительства, выходят из многосторонних договоров и принуждают другие страны разрывать цепочки поставок?" - отметила Хуа Чуньин. По предварительным данным, с конца Второй мировой войны по 2001 год в 153 регионах мира произошло 248 вооруженных конфликтов, среди которых 201 был инициирован США, написала она.

"Реальному миру не промыть мозги, его не получится одурачить", - резюмировала Хуа Чуньин.