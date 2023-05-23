Politico: главы МИД Венгрии и Германии поспорили из-за позиции по банку ОТР

Спор возник из-за того, что Венгрия требует исключить ОТР из украинского списка "международных спонсоров войны", сообщила газета

ТАСС, 23 мая. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поспорили на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе 22 мая из-за позиции Будапешта по венгерскому банку OTP. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласна с положениями 11-го пакета санкций Евросоюза против России и не утвердит оказание военной помощи Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока OTP не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".

По информации собеседников Politico, Бербок во время закрытого совещания глав МИД ЕС "резко ответила" Сийярто, когда тот вновь потребовал исключить OTP из этого списка. Она обвинила банк в нарушении международного права, глава МИД Венгрии, в свою очередь, отверг обвинения.

В то же время другой источник назвал обмен мнениями между двумя главами внешнеполитических ведомств "цивилизованным и нормальным в рамках обсуждения". В ходе встречи Швеция и Эстония также попытались оказать давление на Венгрию по вопросу введения новых санкций и оказания дополнительной военной помощи Украине.

Как сообщило издание, министры обороны ЕС во вторник обсудят военную помощь Киеву.

4 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России. Украинское издание "Страна" отметило в своем Telegram-канале, что ранее Нацбанк Украины обратился к группе OTP с требованием покинуть российский рынок. Генеральный директор OTP Шандор Чаньи заявлял в апреле, что банк, у которого есть дочернее подразделение в России, находится из-за этого "под огромным давлением" украинской стороны.