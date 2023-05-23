В Ереване сообщили об обстреле на границе с Азербайджаном

К 07:00 мск ситуация на передовой стабилизировалась

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Азербайджанские ВС в ночь на вторник из стрелкового оружия обстреляли позиции армянской армии в районе села Кутакан Гегаркуникской области. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

"23 мая в 00:20 (22 мая 23:20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в направлении Кутакана. Армянская сторона потерь не имеет. По состоянию на 08:00 (07:00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная", - отмечается в сообщении.