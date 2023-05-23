23 мая, 04:56

Жапаров примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании ВЕЭС в Москве

Со своими коллегами по ЕАЭС президент Киргизии обсудит несколько вопросов по интеграции на евразийском пространстве

БИШКЕК, 23 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в предстоящих Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которые пройдут в столице России. Об этом заявил во вторник в Бишкеке завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Азымбакиев.

"Президент Садыр Жапаров 24 мая, наряду с главами других государств-членов Евразийского экономического союза, примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире", - сказал он.

По его словам, 25 мая главы государств-членов Евразийского экономического союза обсудят "ряд актуальных вопросов интеграции на евразийском пространстве" и обменяются мнениями о "дальнейшем развитии союза".

"Запланировано принятие ряда документов, направленных на укрепление кооперации между государствами-членами ЕАЭС, а также регламентирующих деятельность союза", - отметил Азымбакиев. 

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