23 мая, 05:49
Военная операция на Украине

Глава разведки Украины: у ВСУ есть необходимый для контрнаступления минимум вооружений

При этом Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские военные все еще нуждаются в солидном запасе вооружений и боеприпасов для успешного продолжения операций

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, и оно начнется в ближайшее время. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK, выдержки из которого приводятся во вторник, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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"У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время", - приводит его слова японское общественное телевидение. В то же время он подчеркнул, что украинские военные все еще нуждаются в солидном запасе вооружений и боеприпасов для успешного продолжения операций. "Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине", - отметил Буданов.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД России ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

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