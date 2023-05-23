Politico: США начали думать об обучении ВСУ применению F-16 задолго до саммита G7 в Японии

По информации издания, ключевую роль в том, чтобы убедить президента Джо Байдена "смягчить позицию" по поставкам истребителей сыграл госсекретарь Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. США начали думать о возможности начать обучать украинских пилотов применению истребителей F-16 задолго до саммита Группы семи в Хиросиме, несмотря на официальные заверения в том, что Вашингтон не считает поставки истребителей приоритетом в краткосрочной перспективе. Об этом в понедельник сообщила газета Politico, побеседовавшая с пятью американскими чиновниками, знакомыми с вопросом.

По их информации, ключевую роль в том, чтобы убедить президента США Джо Байдена "смягчить позицию" по F-16 сыграл госсекретарь Энтони Блинкен, хотя обычно в таких вопросах глава государства склонен прислушиваться к позиции министерства обороны. Его представители предупреждали, что возможные поставки Киеву истребителей способствуют эскалации конфликта и могут вынудить Россию предпринять ответные меры, однако Блинкен убедил администрацию в том, что Москва редко выходила за пределы риторических угроз в ответ на наращивание Западом поставок Украине.

Отмечается, что вопрос о F-16 был поднят на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля. Присутствующие на ней министры обороны обратились к шефу Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить обучать украинских пилотов управлению подобными истребителями. Вскоре после этого глава американского оборонного ведомства обсудил это с руководством Совета национальной безопасности Белого дома, которое "единогласно" согласилось с тем, что имеет смысл проводить обучение. Накануне саммита лидеров Группы семи в Хиросиме Остин обговорил это непосредственно с Байденом и высказался за то, чтобы США одобрили подготовку украинских летчиков союзниками.

"Хотя эти истребители не актуальны для предстоящего контрнаступления, Остин все же посчитал, что у Украины должен быть воздушный потенциал, относящийся к четвертому поколению, так что обучение казалось логичным", - сообщил Politico неназванный сотрудник Пентагона.

По его словам, Вашингтон окончательно убедился в необходимости "двухступенчатого подхода", подразумевающего сначала обучение, а потом поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) F-16, в ходе поездки помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Лондон в первой половине мая. Там он обсудил эту перспективу с представителями Великобритании, Франции и Германии, а также провел телефонные разговоры с коллегами из Нидерландов и Польши. 11 мая Салливан сообщил президенту, что союзники поддерживают американское предложение.

Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.