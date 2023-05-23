В Бундестаге призвали передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Как заявил эксперт по вопросам обороны ХДС Родерих Кизеветтер, партнеры Украины должны пойти ва-банк

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что западные союзники должны сейчас пойти ва-банк в вопросе поставок Киеву оружия и передать все, что могут использовать ВСУ, в том числе германо-шведские крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Об этом депутат Бундестага заявил в опубликованном во вторник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, (RND).

"Партнеры Украины сейчас должны пойти ва-банк и поставить Украине все, что она может использовать для ведения боя с одновременным применением разных видов оружия и что допустимо с точки зрения международного права", - считает Кизеветтер. "Крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 км были бы очень полезным вкладом Германии", - заявил он, отметив, что Западу следует поставить Киеву все, что НАТО могла бы использовать сама. "Больше не может быть красных линий", - утверждал немецкий депутат.

Кизеветтер сообщил, что 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus. "Из них, правда, готовы для эксплуатации только 150", - заметил он. В то же время, по его мнению, целесообразнее их передать Киеву, чем хранить в Германии.

Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше. Местные эксперты считают, что оборонный концерн MBDA в случае передачи Taurus Киеву в состоянии увеличить их производство, пишет RND.