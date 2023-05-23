Прокуроры запросили у компании Трампа информацию о деловых сделках в зарубежных странах

Следствие указывает на возможную заинтересованность этих стран в информации, содержащейся в секретных документах, вывезенных из Белого дома в поместье экс-президента США Мар-а-Лаго

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Федеральная прокуратура направила компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization повестку с требованием предоставить информацию о деловых сделках в зарубежных странах. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, следователи изучают деловые связи Трампа в странах, которые могли быть заинтересованы в информации, содержащейся в секретных документах, вывезенных из Белого дома в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Как отмечает издание, следователи запросили информацию о сделках, которые были заключены с 2017 года, когда Трамп занял пост президента США.

Ранее Trump Organization заявляла, что не будет заключать новые сделки с зарубежными компаниями во время президентского срока Трампа.

Специальный прокурор США Джек Смит в настоящий момент проводит расследование о ненадлежащем обращении бывшего президента США с секретными документами.

Сотрудники ФБР США провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента бюро, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. Минюст распорядился провести обыск, чтобы проверить, остались ли у экс-президента еще секретные документы.

Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по информации газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.