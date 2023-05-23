В Японии приняли законы об источниках финансирования роста военных расходов

Токио ранее принял решение к 2027 году вдвое увеличить военные расходы, доведя их до 2% от ВВП

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Ключевая нижняя палата парламента Японии во вторник проголосовала за принятие нескольких законопроектов об источниках финансирования роста военных расходов. Инициатором принятия пакета законопроектов стал правящий блок во главе с Либерально-демократической партией Японии.

Законопроекты предусматривают создание специального фонда, который будет наполняться, в частности, из неналоговых поступлений, и средства из которого пойдут на повышение оборонных расходов. В рамках новой законодательной базы также предусматривается использование на оборонные нужды части средств, собранных в виде особого налога с населения на восстановление районов, пострадавших от разрушительного цунами в марте 2011 года. Инициатива правящего блока столкнулась с острой критикой со стороны оппозиции, которая ранее попыталась выразить недоверие министру финансов Сюнъити Судзуки. Демаршами оппозиционные партии пытались затормозить принятие пакета законопроектов, однако в итоге не смогли помешать находящемуся в большинстве правящему блоку.

Теперь законопроекты должны быть приняты в верхней палате парламента, где за правящим блоком закреплено большинство мест.

Правительство Японии ранее приняло решение к 2027 году вдвое увеличить военные расходы и довести их по аналогии со странами НАТО до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Предполагается, в частности, создать ракетный потенциал, позволяющий наносить удары по территории потенциального противника.