В Сумской области объявили эвакуацию жителей населенных пунктов на границе с Россией

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в конце апреля сообщал, что большинство жителей приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей уже эвакуированы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию жителей из нескольких населенных пунктов Ахтырского района, расположенных вблизи границы с Белгородской областью РФ, где сейчас проводится операция против украинских диверсантов. Об этом во вторник сообщили в Сумской областной военной администрации.

"В этих общинах осуществляются меры по обеспечению безопасности жителей, в том числе перевозка желающих в безопасные места. Транспортными средствами эти общины обеспечены", - отмечает администрация в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

26 апреля помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгений Силкин сообщил, что большинство жителей приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей уже эвакуированы.