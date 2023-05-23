23 мая, 06:35

FT: Венгрия сделала важный шаг на пути разблокировки субсидий ЕС

По словам представителя страны Яноша Бока, недавно одобренная судебная реформа "придала переговорам новый импульс и повысила уровень взаимного политического доверия"

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Будапешт значительно продвинулся на переговорах с Брюсселем в вопросе получения финансирования Евросоюза, составляющего €36 млрд до 2027 года. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя Венгрии Яноша Бока.

По его словам, судебная реформа, недавно одобренная с целью выполнения ключевых условий Еврокомиссии, "придала переговорам новый импульс и повысила уровень взаимного политического доверия". Однако пока достигнуты договоренности только по 4 из 27 пунктов, и это позволит Будапешту получить лишь €13 млрд.

По данным издания, средства, на которые рассчитывает Венгрия, включают €22 млрд из структурных фондов ЕС. Выделение еще €6 млрд обусловлено поддержкой государством ЛГБТ-движения, а также размещением беженцев. Остальные средства связаны с выплатами из фонда ЕС по восстановлению после пандемии ковида. Чтобы получить эти субсидии, Будапешт должен принять дополнительные меры в борьбе против коррупции, а также обеспечить гарантии прозрачности и подотчетности.

Необходимость получения Венгрией доступа к фондам ЕС, как отмечает Financial Times, диктуется рецессией и высокой инфляцией. Расходы на обслуживание госдолга выросли в этом году до 4% ВВП. 

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© Информационное агентство ТАСС
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