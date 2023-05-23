23 мая, 06:35

В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле позиций армии Армении на границе

Армянский Минобороны сообщил ранее об обстреле в районе села Кутакан Гегаркуникской области

БАКУ, 23 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло во вторник сообщение армянской стороны об обстреле вооруженными силами республики позиций армянской армии на границе.

"Распространенная противником информация о якобы имевшем место 23 мая обстреле подразделениями азербайджанской армии из разнокалиберного оружия подразделений Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района не соответствует действительности, категорически опровергаем ее", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщила об обстреле азербайджанскими ВС в ночь на вторник позиций армянской армии в районе села Кутакан Гегаркуникской области. 

Теги:
АзербайджанАрмения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация