В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле позиций армии Армении на границе

Армянский Минобороны сообщил ранее об обстреле в районе села Кутакан Гегаркуникской области

БАКУ, 23 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло во вторник сообщение армянской стороны об обстреле вооруженными силами республики позиций армянской армии на границе.

"Распространенная противником информация о якобы имевшем место 23 мая обстреле подразделениями азербайджанской армии из разнокалиберного оружия подразделений Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района не соответствует действительности, категорически опровергаем ее", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщила об обстреле азербайджанскими ВС в ночь на вторник позиций армянской армии в районе села Кутакан Гегаркуникской области.