Politico: Нидерланды могут первыми в Европе поставить F-16 Украине

Газета отметила, что пока ни одно из европейских государств не готово приступить к поставкам истребителей Киеву

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Украина может получить истребители F-16 к осени, первые самолеты могут передать Нидерланды. Об этом сообщила в ночь на вторник газета Politico.

"Я думаю, что да. Почему нет?" - приводит издание слова источника в министерстве обороны одной из европейских стран. Собеседник отвечал на вопрос, может ли Киев получить эти истребители к осени.

Как отмечает газета, пока ни одно из европейских государств не готово приступить к поставкам F-16 Украине. Но советник украинского министра обороны Юрий Сак утверждает, что "Нидерланды могут стать первой страной", которая сделает это.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.