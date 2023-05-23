Вице-премьер Лаоса на встрече с Медведевым отметил важность поддержки РФ в развитии страны

Вилай Лакхамфонг подчеркнул, что отношения Вьентьяна и Москвы всегда строились на доверии и на поддержке друг друга на региональной и международной арене

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель премьера, министр общественной безопасности Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Вилай Лакхамфонг отметил важность поддержки РФ в борьбе за национальную независимость и развитии страны. Об этом лаосский министр заявил во вторник на встрече с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, прибывшим с рабочим визитом во Вьентьян.

В Лаосе, по его словам, очень высоко ценят уровень взаимодействия с Россией, ту помощь, которую оказывал Советский Союз и которую оказывает сейчас РФ. "В первую очередь это касается поставок технических средств, военно-технического оборудования, подготовки кадров, а также помощи России в экономическом развитии. Именно благодаря этой поддержке мы смогли в свое время отстоять страну, а теперь укрепляем и активно развиваем национальную экономику", - сказал министр.

Он подчеркнул, что отношения Лаоса и России всегда строились на доверии и на поддержке друг друга на региональной и международной арене. Между двумя странами было подписано много различных соглашений как о сотрудничестве, так и об оказании поддержки ЛНДР. "Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить и подчеркнуть признательность руководства и народа Лаоса за ту помощь, которую вы нам оказываете", - отметил Лакхамфонг.