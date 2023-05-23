Швеция сообщила, что не рассматривает возможности передачи Киеву истребителей Gripen

Министр обороны страны Пол Йонсон отметил, что Стокгольм не возражает против поставок Украине F-16

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Швеции поддерживает передачу Украине истребителей, но не рассматривает возможность поставки Киеву шведских Gripen. Об этом журналистам сообщил во вторник министр обороны Пол Йонсон по прибытии на встречу с коллегами в Брюссель.

"Речь идет о том, что мы должны защищать собственную территорию, и имеющиеся у нас Gripen нужны нам для защиты Швеции, - сказал он. - У нас нет избытка истребителей, мы не можем отказаться от них. Но у нас нет возражений против поставок Украине F-16, это естественно".

21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита "семерки" в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских пилотов, в том числе на самолетах F-16.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.