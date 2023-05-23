Итоги второго тура выборов президента Турции будут известны через час после его завершения

В первом туре действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%

АНКАРА, 23 мая. /ТАСС/. Результаты второго тура президентских выборов в Турции, который намечен на 28 мая, станут известны в течение часа после закрытия избирательных участков. Об этом сообщил во вторник газете Hurriyet Али Ихсан Явуз, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

"Бюллетень на 28 мая небольшой, из двух имен. Один конверт, одна урна для голосования. Никаких сложностей нет. Результаты мы получим в течение часа", - сказал он.

ЦИК Турции ранее сообщал, что предварительные официальные результаты второго тура голосования на выборах президента будут оглашены 29 мая, окончательные - 1 июня, когда они будут опубликованы в правительственном вестнике.

Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу будут бороться за президентский пост во втором туре выборов. В первом туре 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Еще 5,17% получил политик Синан Оган, который 22 мая объявил о решении поддержать во втором туре Эрдогана. Для избрания президентом кандидату требуется набрать большинство голосов.