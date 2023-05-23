Франция заявила о нежелании вести переговоры с Асадом, "пока он не изменится"

Комментируя первое за 12 лет участие президента Сирии в саммите ЛАГ, глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что "это [их] выбор"

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Франция не изменила своей позиции относительно президента Сирии Башара Асада, несмотря на возвращение республики в Лигу арабских государств (ЛАГ), и не желает вести переговоры, "пока он не изменится". Об этом заявила во вторник французский министр иностранных дел Катрин Колонна в эфире телеканала France 2.

"Пока он не изменится, не возьмет на себя обязательства по примирению, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, и пока он не начнет соблюдать эти обязательства, у нас нет причин изменять свое отношение к нему", - сказала она.

Глава французской дипломатии на этом фоне выразила мнение, что Асад "более 10 лет является врагом своего народа", в очередной раз выступив с утверждением о применении в Сирии химического оружия, не вдаваясь в подробности. В ответ на вопрос ведущего о том, может ли сирийский лидер вновь стать стороной переговоров для Франции, она заявила, что "это он должен измениться, а не Франция должна менять свой подход". Министр также утвердительно ответила на вопрос, поддерживает ли она судебный процесс над президентом Сирии.

Комментируя первое за 12 лет участие Асада в саммите ЛАГ, она заявила, что "это [их] выбор", подчеркнув, что решение о его участии "не было единогласным". В то же время, вновь возвращаясь к теме предполагаемых изменений в политике президента Сирии, которые хотел бы видеть Пари, Колонна призвала его "показать, что он способен провести умиротворение в своей стране, наладить хорошие отношения с соседними странами".

15 марта 2011 г. в ряде городов Сирии начались массовые выступления ("День гнева") против правящего страной с 2000 года Асада. Эти события положили начало противостоянию официальных властей и внутренней оппозиции, которое вскоре переросло в гражданскую войну с участием международных сил. Франция и ряд других западных стран на этом фоне призвали Асада сложить с себя полномочия и начали предоставлять военную помощь силам оппозиции после эскалации конфликта. Постепенно Франция отказалась от своего требования об уходе Асада с поста президента, однако 16 марта 2023 года правительства Великобритании, Германии, США и Франции опубликовали совместное заявление по случаю 12-й годовщины начала конфликта в Сирии, в котором подтвердили, что не будут нормализовать отношения с Сирией, пока не будет найдено политическое разрешение гражданской войны в этой стране.