23 мая, 07:29,
обновлено 23 мая, 08:01
Военная операция на Украине

Боррель пообещал решить проблему блокирования Венгрией траншей на оружие Украине

EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт в принципе выступает против поставок вооружений на Украину и намерен и впредь придерживаться этой позиции

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Венгрия продолжает блокировать выделение нового транша на оружие для Украины из Европейского фонда мира, но эта проблема будет решена.

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Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать [выделение нового транша помощи], но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в принципе выступает против поставок вооружений на Украину и намерено и впредь придерживаться этой позиции. 

Теги:
УкраинаВенгрияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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